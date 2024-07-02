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Сегодня, 21:50

Австрия — Турция: началась прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

В 22.00 2 июля начнется матч Евро-2024 Австрия — Турция
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Турции Дженк Тосун.
Дженк Тосун.
Фото Reuters
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На телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru началась прямая видеотрансляция матча 1/8 финала Евро-2024 по футболу Австрия — Турция. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Поединок между сборными Турции и Австрии состоится в Лейпциге (Германия) на одноименном стадионе. Матч также покажут по платной подписке для всех пользователей онлайн-сервисов Окко и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния плей-офф Евро-2024 между Австрией и Турцией.

Австрия вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы D с 6 набранными очками. Турция пробилась в 1/8 финала турнира со второй строчки квартета F с 6 баллами.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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