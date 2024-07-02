2 июля в Лейпциге (Германия) сборные Австрии и Турции сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Она пройдет на арене «Лейпциг Штадиум».

На канале «Матч ТВ» можно будет бесплатно смотреть трансляцию матча Евро-2024 Австрия — Турция. Прямой эфир начнется в 21.45 мск. Игру покажут всем пользователям сайта matchtv.ru, а также по подписке на онлайн-платформах Окко и Кинопоиск.

Следите за самыми интересными событиями противостояния плей-офф чемпионата Европы-2024 Австрия — Турция в текстовой трансляции «СЭ».

Австрия вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы D с шестью набранными очками. Турция пробилась в 1/8 финала турнира со второй строчки квартета F с шестью баллами.

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