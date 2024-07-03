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Сегодня, 15:49

Австрийские болельщики скандировали расистские лозунги перед матчем с Турцией на Евро-2024

Виктория Кравченко
Австрийские болельщики.
Фото Reuters
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Австрийские болельщики на чемпионате Европы скандировали расистские лозунги под песню L'amour toujours в Лейпциге перед матчем с командой Турции, сообщает dpa.

По данным источника, во время трансляции швейцарского телеканала SRF 2 июля перед встречей фанаты скандировали в городе лозунг: «Германия — немцам, иностранцы — вон».

Полиция Лейпцига сообщила, что правоохранители зафиксировали подозрения и проводят расследование.

Матч Австрия — Турция завершился со счетом 1:2 в пользу турков.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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