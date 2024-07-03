Австрийские болельщики скандировали расистские лозунги перед матчем с Турцией на Евро-2024

Австрийские болельщики на чемпионате Европы скандировали расистские лозунги под песню L'amour toujours в Лейпциге перед матчем с командой Турции, сообщает dpa.

По данным источника, во время трансляции швейцарского телеканала SRF 2 июля перед встречей фанаты скандировали в городе лозунг: «Германия — немцам, иностранцы — вон».

Полиция Лейпцига сообщила, что правоохранители зафиксировали подозрения и проводят расследование.

Матч Австрия — Турция завершился со счетом 1:2 в пользу турков.