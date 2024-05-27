Бабич: «Готов к выступлению за сборную Сербии на чемпионате Европы»

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Защитник московского «Спартака» серб Срджан Бабич надеется, что национальная сборная его страны успешно преодолеет групповую стадию чемпионата Европы.
«Я надеюсь, что мы выйдем из группы и завоюем титул. Да, я готов к выступлению за команду на турнире», — сказал ТАСС Бабич.
Бабич получил травму в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с московским «Динамо» (2:0), после чего не играл до конца сезона. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Сербии попала в группу С, в которой также выступят команды Словении, Дании и Англии.