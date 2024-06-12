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Сегодня, 20:09

Барбоза надеется на выход сборной Португалии в финальную часть Евро-2024

Виктория Кравченко
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Португальский агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на Евро-2024.

Команда Роберто Мартинеса попала в одну группу с Турцией, Чехией и Грузией.

— Есть надежда на повторение 2016 года. Но мы — не единственные, кто надеется. Главный тренер сборной Португалии поставил задачу, чтобы мы стали чемпионами. Думаю, что это не будет так просто. Но наши ведущие игроки тоже заявляют о том, что мы можем стать чемпионами. У Португалии хорошая команда.

— Какой результат посчитают провалом на чемпионате Европы?

— Думаю, что если мы не выйдем в полуфинал — это провал.

— Криштиану Роналду сделал дубль в товарищеском матче с Ирландией. Готов ли он вести за собой команду? Ждут ли от него очередных подвигов?

— От него все ждут. На него есть большие надежды, — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-esli-sbornaya-portugalii-ne-vy-jdet-v-polufinal-evro-e-to-budet-proval/
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