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Сегодня, 13:19

Барбоза: «Роналду — главная причина, почему Португалия проиграла»

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Известный агент Паулу Барбоза в разговоре с СЭ назвал главную проблему сборной Португалии на Евро-2024.

«Главный тренер опасается Роналду, и поэтому тот до сих пор играет. Но он уже не на том уровне, как 5-8 лет назад, и это сильно сказывается на команде. У нас были другие, кто мог играть, но состав не изменили, и это очень печально. Жалко, что в этом поколении есть талантливые игроки, которые не могут себя показать, так как мы буквально играем в десятером. Роналду не нужен такой сборной, но он этого не понимает, а команда от этого страдает. Он уже должен был освободить место для молодых игроков. Тренер и федерация считают, что мы много должны ему, поэтому ему позволяют ставить амбиции на первое место. Роналду не понимает, что от него требуется не такая игра, как в Саудовской Аравии». — сказал Барбоза «СЭ».

Криштиану Роналду впервые в карьере завершил крупный турнир без забитых голов. Сборная Франции обыграла Португалию в четвертьфинале Евро-2024 — 0:0 (пенальти — 5:3). В полуфинале команда Дидье Дешами сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 мск.

Константин Передерий

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Паулу Барбоза
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