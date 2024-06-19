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Барбоза: «Пепе знаменитым сделал Бышовец. Так же на высоком уровне до 40 лет играл только Жирков»

Зарина Халимхонова
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Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник сборной Португалии Пепе на Евро-2024 является самым возрастным игроком — 41 год и 113 дней.

«Бышовец тренировал Пепе в «Маритиму». Он его сделал центральным защитником. В тот год Пепе стал знаменитым игроком. И это открыло ему дорогу в «Порту», «Реал» и сборную Португалии. Бышовец провел большую работу, потому что тогда команда переживала тяжелое время. Удивлен, что Пепе все еще вызывается в сборную. Не все игроки могут играть на высоком уровне к 40 годам. Из российских игроков припомню только Жиркова. Это редкость. Многое зависит от образа жизни», — сказал Барбоза «СЭ».

18 июня сборная Португалии вырвала победу над Чехией (2:1) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

Анатолий Бышовец
Пепе Феррейра (Пепе)
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
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