Барбоза: «Пепе знаменитым сделал Бышовец. Так же на высоком уровне до 40 лет играл только Жирков»

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник сборной Португалии Пепе на Евро-2024 является самым возрастным игроком — 41 год и 113 дней.

«Бышовец тренировал Пепе в «Маритиму». Он его сделал центральным защитником. В тот год Пепе стал знаменитым игроком. И это открыло ему дорогу в «Порту», «Реал» и сборную Португалии. Бышовец провел большую работу, потому что тогда команда переживала тяжелое время. Удивлен, что Пепе все еще вызывается в сборную. Не все игроки могут играть на высоком уровне к 40 годам. Из российских игроков припомню только Жиркова. Это редкость. Многое зависит от образа жизни», — сказал Барбоза «СЭ».

18 июня сборная Португалии вырвала победу над Чехией (2:1) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.