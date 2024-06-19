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Сегодня, 17:26

Барбоза считает, что у сборной Португалии могут возникнуть проблемы с Турцией и Грузией

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал победу сборной Португалии над Чехией в матче первого тура группового турнира Евро-2024 (2:1).

«Португалия играла лучше, старалась и создавала моменты. Думаю, что у нас была неудачная тактика, которую Мартинесу пришлось изменить. Нам, конечно, повезло. Конечно, нужно играть лучше. С Турцией и Грузией у Португалии могут возникнуть проблемы. Главный тренер должен это понимать и делать соответствующие выводы. Посмотрим, есть ли у него смелость, чтобы делать необходимые изменения, иначе по турниру могут быть проблемы. Сегодня был первый матч, но он уже многое показал», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.

Источник: Metaratings.ru.
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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