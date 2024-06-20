Баринов: «Поддерживаю Сербию на Евро, они наш братский народ»

Сегодня, 11:22
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, какую сборную поддерживает на Евро-2024.
— Как оценишь прошлый сезон?
— Могли лучше.
— Следишь за Евро? За кого болеешь?
— Ни за кого не болею. Но поддерживаю Сербию. Они наш братский народ.
Словения и Сербия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы в четверг, 20 июня. Игра группы С пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — 16.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.