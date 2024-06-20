Баринов: «Поддерживаю Сербию на Евро, они наш братский народ»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, какую сборную поддерживает на Евро-2024.

— Как оценишь прошлый сезон?

— Могли лучше.

— Следишь за Евро? За кого болеешь?

— Ни за кого не болею. Но поддерживаю Сербию. Они наш братский народ.

Словения и Сербия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы в четверг, 20 июня. Игра группы С пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.