Батак: «Группа у сербов нелегкая, но я видел оптимизм у ребят»

Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак оценил шансы сборной Сербии на Евро-2024.

«Группа нелегкая, конечно, здесь один из фаворитов турнира, англичане. Хотелось бы, чтобы команда вышла из группы, я видел у ребят оптимизм. У них есть все качества для этого. Почему не взяли Эраковича? Честно, не знаю, как все оценивал тренерский штаб, как игроки набирали форму. В обороне собраны все качественные футболисты. Тренер Стойкович выбрал тех, кто сейчас в оптимальном состоянии», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

В первом туре группового этапа Евро-2024 сборная Сербии уступила Англии со счетом 0:1. Мяч забил полузащитник Джуд Беллингем. В следующем туре Сербия сыграет со Словенией, а Англия встретится с Данией. Оба матча пройдут 20 июня.