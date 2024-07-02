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Сегодня, 08:17

BBC назвала Роналду «Misstiano Penaldo» в прямом эфире матча со Словенией на Евро-2024

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Британская вещательная компания BBC назвала форварда сборной Португалии Криштиану Роналду «Misstiano Penaldo» (miss — с английского промах. — Прим. «СЭ») в прямом эфире матча со Словенией (0:0, 3:0 по пенальти) в 1/8 финала Евро-2024.

После нереализованного нападающим одиннадцатиметрового на экранах появилась соответствующая плашка.

В соцсетях отреагировали на надпись.

«Даже BBC выдумывает оскорбительные прозвища», — написал первый пользователь.

«Они так сильно ненавидят его», — заявил второй подписчик.

«Он всегда был против всего мира», — считает третий пользователь.

Португалия победила Словению в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0, один из ударов реализовал Роналду. Португальцы вышли в 1/4 финала и сыграют с Францией.

Трагедия Роналду: не забил пенальти и разревелся! Но исправился в серии и прошел Словению

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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