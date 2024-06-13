BBC: власти Германии опасаются срыва матча Англии на Евро-2024 из-за сербских фанатов

Власти Германии встревожены возможным срывом матча Сербия — Англия в групповом турнире чемпионата Европы-2024, сообщает BBC.

По данным источника, правоохранительные органы опасаются агрессивного поведения сербских фанатов. Ожидается, что около 500 человек могут начать конфликт с болельщиками сборной Англии.

По этой причине на стадионе «Фельтинс Арена» в Гельзенкирхене будут продавать только слабоалкогольное пиво, а фанаты сборных будут сидеть отдельно друг от друга. Следить за порядком на матче будут около 1000 полицейских.

Матч Сербия — Англия пройдет 16 июня. Начало — в 22.00 мск.