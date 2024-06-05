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Сегодня, 19:30

Бельгия — Черногория: смотреть трансляцию матча сборных

Бельгия сыграет против Черногории в товарищеском матче 5 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Доменико Тедеско.
Фото AFP
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Сборные Бельгии и Черногории сыграют между собой в товарищеском матче в среду, 5 июня. встреча пройдет на «Стадион им. короля Бодуэна» в Брюсселе, Бельгии. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи Бельгия — Черногория будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно смотреть с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 21.30 мск.

Сборная Бельгии вышла на Евро-2024. В группе E с бельгийцами сыграют с украинцами, словаками и румынами. Команду тренирует Тедеско, работавший в Бундеслиге, АПЛ и РПЛ.

Команда Черногории не сумела квалифицироваться на чемпионат Европы. Последняя очная встреча соперников завершилась 2:2.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Черногории по футболу
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