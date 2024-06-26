Бельгия и Франция сыграют в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Бельгии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В среду, 26 июня, бельгийцы на стадионе «Штутгарт Арена» сыграли вничью с Украиной (0:0). Команда Доменико Тедеско с 4 очками заняла второе место в турнирной таблице группы Е, обойдя по дополнительным показателям Словакию и Украину, которые набрали такое же количество баллов.

В 1/8 финала чемпионата Европы бельгийцы сыграют против Франции, которая вышла в плей-офф со второго места в группе D (5 баллов). Матч между национальными командами Бельгии и Франции состоится 1 июля в Дюссельдорфе.