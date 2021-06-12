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Чемпионат Европы

12 июня 2021, 23:52

Россия проиграла Бельгии на старте Евро-2020

Евгений Петров
Корреспондент
Ромелу Лукаку забивает гол.
Фото Reuters
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В матче первого тура группового турнира Евро-2020 сборная России уступила команде Бельгии (0:3). Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

На десятой минуте бельгийцев вывел вперед Ромелу Лукаку. Тома Менье, который вышел на замену вместо травмированного Тимоти Кастаня, удвоил перевес своей команды на 34-й минуте. На 88-й минуте Лукаку оформил дубль.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

Евро-2020

Группа В

1-й тур

Бельгия — Россия — 3:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 10 (1:0). Менье, 34 (2:0). Лукаку, 88 (3:0).

Бельгия: Куртуа, Фертонген (Фермален, 76), Алдервейрелд, Боята, Кастань (Менье, 27), Т.Азар, Феррейра-Карраско (Прат, 77), Дендонкер, Тилеманс, Мертенс (Э.Азар, 72), Лукаку.

Россия: Шунин, Семенов, Джикия, Марио Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30. Миранчук, 63), Баринов (Дивеев, 46), Головин, Дзюба.

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Силва Пинейру (Португалия), Мартинес Мунуэра (Испания).

12 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Чемпионат Европы. Группа B
12 июн, 22:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Бельгия
3:0
Россия

Ромелу Лукаку
Сборная Бельгии по футболу
Сборная России по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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