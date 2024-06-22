Сборная Бельгии победила Румынию и вышла на второе место в группе Е

Сборная Бельгии одержала победу над Румынией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 2:0.

Первый гол бельгийцев забил Юри Тилеманс на 2-й минуте. На 64-й минуте судья отменил гол форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку из-за положения вне игры. За десять минут до окончания основного времени отличился Кевин Де Брейне, который получил передачу от голкипера своей команды Кена Кастельса.

Румыния (3 очка) сохраняет первое место в группе Е. Бельгия набрала такое же количество баллов и вышла на второе место в турнирной таблице. Также по 3 очка у выступающих в этом квартете Словакии (3-я позиция) и Украины (4-я позиция).

В заключительном туре группового турнира бельгийцы сыграют против Украины, а румынская команда встретится со Словакией.