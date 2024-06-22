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22 июня, 23:50

Сборная Бельгии победила Румынию и вышла на второе место в группе Е

Алина Савинова
Игроки сборной Бельгии празднуют гол в матче против Румынии.
Фото Reuters
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Сборная Бельгии одержала победу над Румынией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 2:0.

Первый гол бельгийцев забил Юри Тилеманс на 2-й минуте. На 64-й минуте судья отменил гол форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку из-за положения вне игры. За десять минут до окончания основного времени отличился Кевин Де Брейне, который получил передачу от голкипера своей команды Кена Кастельса.

Румыния (3 очка) сохраняет первое место в группе Е. Бельгия набрала такое же количество баллов и вышла на второе место в турнирной таблице. Также по 3 очка у выступающих в этом квартете Словакии (3-я позиция) и Украины (4-я позиция).

В заключительном туре группового турнира бельгийцы сыграют против Украины, а румынская команда встретится со Словакией.

Чемпионат Европы. Группа E
22 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Бельгия
2:0
Румыния
Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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