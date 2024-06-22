22 июня сборные Бельгии и Румынии сыграют в матче группы Е на чемпионате Европы-2024 по футболу. Встреча состоится в Кельне (Германия) на одноименной арене. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 Бельгия — Румыния можно будет эксклюзивно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке. Эфир начнется в 20.40 мск. Встречу прокомментирует Денис Алхазов.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния сборных Бельгии и Румынии.

Сборная Бельгии с главным тренером Доменико Тедеско (0 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице группы E Евро-2024. Румыния под руководством Эдварда Йордэнеску набрала три балла и идет на первой строчке в квартете.

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