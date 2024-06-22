Бельгия и Румыния сыграют на Евро-2024 2 июня

Бельгия и Румыния сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 22 июня. Игра группы E пройдет на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне, Германия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка чемпионата Европы-2024. В матч-центре «СЭ» также будут доступны формальные события противостояния команд.

В прямом эфире матч Бельгия — Румыния покажут по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало видеотрансляции в 22:00 мск.

Бельгийские футболисты на старте чемпионата Европы проиграли Словакии со счетом 0:1. Румыния победила Украину со счетом 3:0.

За последние десять лет команды друг с другом не встречались. В ноябре 2011 года в Льеже в товарищеской игре сильнее оказались хозяева — 2:1. Через год в Бухаресте румыны взяли реванш — 2:1.