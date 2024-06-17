Судейство
Сегодня, 21:08
На 86-й минуте матча чемпионата Европы Бельгия — Словакия судья Халиль Умут Мелер с той позиции, в которой он находился, не мог увидеть, что в ходе атаки, ставшей голевой, Лоис Опенда подыграл себе рукой, а затем отдал пас Ромелу Лукаку, который поразил ворота и сравнял счет.
Но на это обратили внимание видеоассистенты, которые провели соответствующую обязательную проверку. Они увидели игру бельгийца рукой. Это было подтверждено с помощью технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ). Она позволяет определить, произошел ли контакт какой-либо части футболиста (головы, тела, руки, ноги) с мячом — то есть случилось ли на него воздействие.
Когда турецкого судью пригласили к монитору, при просмотре повтора он мог изучить не только видеозапись действий Опенды, но и получить подтверждение контакта с рукой в виде графики САОТ.
Ранее в этой игре был тоже правильно отменен другой гол Лукаку — из-за положения «вне игры».