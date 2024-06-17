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Судейство

Сегодня, 21:08

Бельгия — Словакия: гол Лукаку отменен правильно — САОТ и ВАР увидели руку Опенды

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игрок сборной Бельгии Лоис Опенда (справа) касается мяча.
Фото Reuters
Эпизод матча Бельгия — Словакия.
Эпизод матча Бельгия — Словакия.
Эпизод матча Бельгия — Словакия.
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На 86-й минуте матча чемпионата Европы Бельгия — Словакия судья Халиль Умут Мелер с той позиции, в которой он находился, не мог увидеть, что в ходе атаки, ставшей голевой, Лоис Опенда подыграл себе рукой, а затем отдал пас Ромелу Лукаку, который поразил ворота и сравнял счет.

Эпизод матча Бельгия — Словакия.

Но на это обратили внимание видеоассистенты, которые провели соответствующую обязательную проверку. Они увидели игру бельгийца рукой. Это было подтверждено с помощью технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ). Она позволяет определить, произошел ли контакт какой-либо части футболиста (головы, тела, руки, ноги) с мячом — то есть случилось ли на него воздействие.

Эпизод матча Бельгия — Словакия.

Когда турецкого судью пригласили к монитору, при просмотре повтора он мог изучить не только видеозапись действий Опенды, но и получить подтверждение контакта с рукой в виде графики САОТ.

Эпизод матча Бельгия — Словакия.

Ранее в этой игре был тоже правильно отменен другой гол Лукаку — из-за положения «вне игры».

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
0:1
Словакия
Ромелу Лукаку
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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