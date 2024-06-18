Колосков: «Мне судьба Тедеско в сборной Бельгии безразлична»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от сборной Бельгии в матче со словаками в 1-м туре группового этапа Евро-2024 (0:1).

«Конечно, Бельгия уже не та, что четыре года назад, на Словакию обыграть им было по силам. Как оценю дебют Доменико Тедеско на чемпионате Европы? Никак. Мне судьба Тедеско в сборной Бельгии безразлична», — сказал Колосков «РБ Спорт».

Поражение от словаков стало первым для бельгийской команды с 27 ноября 2022 года. Тогда Бельгия уступила Марокко со счетом 0:2 на чемпионате мира.