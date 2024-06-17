Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:50

Бельгия — Словакия: началась трансляция матча Евро-2024

Бельгия и Словакия сыграют на Евро-2024 17 июня в 19.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Бельгии.
Фото AFP
Telegram Дзен

Бельгия и Словакия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в понедельник, 17 июня. Встреча пройдет в рамках группы E на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне, Германия. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Евро-2024.

Ключевые события матча Бельгия — Словакия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Телеканал «Матч ТВ»покажет встречу в прямом эфире, также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Сборные встречались между собой трижды. Один раз победили бельгийцы, еще две игры завершились вничью. Все матчи носили товарищеский статус. Последний из них прошел в феврале 2013-го и завершился победой Бельгии (2:1).

Ромелу Лукаку&nbsp;&mdash; Милан Шкриньяр. Бельгия — Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Титов переживает за сборную Сербии на Евро-2024
Фанаты высмеяли Кумана за ковыряние в носу во время матча Евро-2024
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Фантастический позор Лунина, деградация Мудрика и полное исчезновение Довбика. Что случилось в матче Румыния – Украина
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Станчу — о победе над Украиной: «То, что сделала Румыния, было просто сенсацией»
Румыния — Украина: видеообзор матча Евро-2024
Валуев — о скандировании румынских фанатов на Евро: «Россию невозможно запретить»
Бельгия — Словакия: словаки открыли счет на седьмой минуте
Бельгия — Словакия: Шранц открыл счет. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Турция — Грузия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Украинские болельщики скандировали бандеровские лозунги перед матчем Евро в Мюнхене

Йордэнеску — о победе над Украиной: «Фантастическая игра сборной Румынии»