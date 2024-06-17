Бельгия и Словакия встретятся в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 в понедельник, 17 июня. Игра состоится на стадионе «Дойче банк Парк» в Франкфурт-на-Майне (Германия). Стартовый свисток прозвучит — в 19.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Бельгия — Словакия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется — в 18.45 мск. Также игру группы Е можно смотреть на платных онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Европы Бельгия — Словакия читайте в нашем материале.

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