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Сегодня, 07:30

Бельгия — Словакия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Бельгия сыграет со Словакией в групповом этапе Евро-2024 17 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кевин де Брейне (сборная Бельгии).
Фото Getty Images
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Бельгия сыграет со Словакией в рамках группового этапа Евро-2024 в понедельник, 17 июня. Матч пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» в Франкфурт-на-Майне (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. За ключевыми событиями противостояния Бельгия — Словакия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.45 мск. Также смотреть игру группы Е можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались только в товарищеских играх. Одна победа на счету бельгийцев (2:1), еще один матч завершился вничью (1:1).

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
Словакия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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