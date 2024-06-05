Бельгия: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Бельгия сыграет с Украиной, Словакией и Румынией в группе на Евро-2024

Сборная Бельгии сыграет в группе E в финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу. Команда главного тренера Доменико Тедеско проведет матчи с Украиной, Словакией и Румынией.

«СЭ» публикует информацию о расписании игр бельгийской национальной команды на Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание матчей сборной Бельгии на Евро 2024

17 июня. 19.00. Бельгия — Словакия

22 июня. 22.00. Бельгия — Румыния

22 июня. 19:00. Украина — Бельгия

На Евро-2024 сборная Бельгии потерпела поражение от Италии (1:2) в четвертьфинале турнира.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Групповой турнир Евро-2024 завершится 26 июня.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».