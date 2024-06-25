Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:22

Гришин: «Бельгийцы должны обыграть сборную Украины»

Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии.

«Бельгийцы должны обыграть сборную Украины. У них и шансов больше. Бельгия по составу игроков выглядит явным фаворитом. Подопечные Тедеско еще в 1-м туре должны были одержать победу и досрочно выйти в плей-офф. Бельгия в этом квартете — самая сильная команда, Украина — средняя и ничем не удивила. Да, она выиграла один матч, но и все на этом. Вся борьба начнется на следующих этапах. Сейчас же команды смотрят, как играть, что делать», — сказал Гришин ODDS.ru.

Украина сыграет с Бельгией в среду, 26 июня, в Штутгарте на стадионе «Штутгарт Арена». Встреча начнется в 19.00 мск.

Источник: ODDS.ru
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Украины по футболу
Александр Гришин
5
Обсудить
Читайте также
ИИХФ проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
Хорватия упустила победу над Италией на Евро-2024 после замены Модрича
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Бобровский - чемпион! Тарасенко – двукратный! «Золотой» ассист Куликова! Что произошло в седьмом матче финала Кубка Стэнли
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Мишкич рассказал, что думает об игре сборной Хорватии против Италии на Евро-2024
Нельзя было менять Модрича! Рабинер из Лейпцига после матча Италия — Хорватия
Кварацхелия — о матче с Португалией: «Надеюсь, Роналду даст мне свою футболку»
Франция — Польша: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Нидерланды — Австрия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Игнатьев — о матче Словакии и Румынии: «Будет искрометный, боевой футбол»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Нидерланды — Австрия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Франция — Польша: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире