Бельгийская футбольная ассоциация извинилась за видео, в котором Онана планировал «сломать» Мбаппе

Бельгийская футбольная ассоциация принесла извинения за видео в своих соцсетях с полузащитником национальной команды Амаду Онана.

На видео бельгийский комик Побло Андрес спрашивает Онану, кто «сломает» форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. После этого полузащитник называет свое имя.

«Видео должно было быть юмористическим, но было удалено из сети. Мы хотели бы извиниться перед всеми, кого мы могли обидеть этим видео. На этом для нас вопрос решен», — заявил представитель пресс-службы сборной Бельгии.

Бельгия и Франция сыграют в 1/8 финала Евро-2024. Матч пройдет 1 июля и начнется в 19:00 мск.