Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Евро. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 09:50

В Бельгии заявили, что уровень сборной был недостаточно хорош: «А Лукаку был... Лукаку»

В Бельгии заявили, что уровень сборной в матче со Словакией был недостаточно хорош
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против сборной Словакии (0:1).

«Не повезло с ВАР, но арбитры были правы. Мы не должны жаловаться на это. А Лукаку был... Лукаку. Серьезные промахи, но это еще можно объяснить. Однако общий уровень был недостаточно хорош. Поражение еще не конец турнира, но теперь мы обязаны выиграть два оставшихся матча», — сказал Гердай «СЭ».

Единственный гол на 7-й минуте забил Иван Шранц. На 56-й минуте Ромелу Лукаку отправил мяч в ворота, однако гол был отменен из-за офсайда. Также ВАР отменил гол Лукаку на 86-й минуте из-за игры рукой другого бельгийского футболиста до взятия ворот.

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.

Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
3
Обсудить
Читайте также
Вадим Немков сравнил Хамзата Чимаева и Икрама Алискерова
УЕФА хочет запретить флаг России на матче Румыния — Украина
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Сын президента Сербии в центре драки, стрельба и беспорядки. Евро-2024 погружается в фанатские войны
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Главная надежда Грузии на Евро не Хвича. Все зависит от Мамардашвили
Игроки сборной Украины попросили тренера выйти из раздевалки после разгрома от Румынии
Канчельскис: «Критика Тедеско? Не нужно делать выводы по одной игре»
Тарасова призналась, что не следит за Евро-2024
Геркус оценил игру Австрии под руководством Рангника: «Очень цепкая и настырная команда»
Группа F Евро-2024: в какой форме Роналду, чего ожидать от Хвичи и почему стоит последить за Турцией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Дешам: «Канте сиял в матче с Австрией»

Фанат сборной Англии уснул во время матча Евро-2024 и остался на стадионе до утра