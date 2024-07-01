Бельгийский журналист назвал отвратительным победный гол Франции в 1/8 финала Евро

Журналист Sudinfo Филипп Гердай в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Бельгии и Франции (0:1).

«Справедливости ради, стоит отметить, что победа сборной Франции не была незаслуженной. Несмотря на то, что у нас было больше именно опасных моментов, французы нанесли больше ударов, чем мы. Но отвратительно то, как именно они забили», — сказал Гердай «СЭ».

Победу команде Дидье Дешама принес автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте. Защитник бельгийцев перевел мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло-Муани.

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Португалия — Словения.