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Сегодня, 13:36

Беллингем избежит дисквалификации после непристойного жеста в матче со Словакией

Сергей Разин
корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не будет дисквалифицирован за непристойный жест в четвертьфинале Евро-2024 против Словакии (2:1 д.в.), сообщает Bild.

21-летний англичанин после гола на 90+5-й минуте показал неприличный жест в адрес скамейки запасных словаков. Как сообщает источник, УЕФА принял решение не дисквалифицировать игрока, но оштрафовать его на 100 тысяч евро.

Сборная Англии в четвертьфинале Евро-2024 встретится со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Джуд Беллингем
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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