Беллингем — о победе Англии над Швейцарией: «Наше лучшее выступление на Евро-2024»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над Швейцарией (1:1, пенальти 5:3) в матче 1/4 финала Евро-2024.

«Это, вероятно, наше лучшее выступление на турнире. Мы очень гордимся друг другом. То, что вы не всегда можете измерить и увидеть, — это характер и менталитет, и мы снова показали это в серии буллитов. Нечто особенное — выйти на замену и пробить пенальти при таком давлении», — приводит слова Беллингема BBC.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с победителем пары Нидерланды — Турция.