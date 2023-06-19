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Чемпионат Европы

19 июня, 23:40

Белоруссия и Казахстан одержали победы в отборе Евро-2024

Рамазан Оразов (слева) и Айзек Прайс.
Фото Reuters
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19 июня сборная Белоруссии обыграла Косово (2:1) в группе I отбора чемпионата Европы-2024. Встреча прошла в Будапеште (Венгрия).

В составе белорусов голы забили Владислав Морозов и Макс Эбонг. За Косово отличился Ведат Муричи.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
19 июн, 21:45. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
2:1
Косово

В параллельной игре группы I Швейцария сыграла вничью с Румынией (2:2), а Андорра уступила Израилю — 1:2.

Белоруссия с тремя очками занимает четвертое место в группе I. Швейцария (10) — первая, Румыния (8) — вторая, Израиль с 7 баллами — третий. Косово располагается на пятом месте. Андорра — последняя, шестая с одним очком.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
19 июн, 21:45. Swissporarena (Люцерн)
Швейцария
2:2
Румыния

Гол Абата Аймбетова принес сборной Казахстана победу над Северной Ирландией (1:0) в группе H квалификации Евро-2024. 27-летний нападающий отметился забитым мячом на 88-й минуте матча.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
19 июн, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
0:1
Казахстан

Казахстан с 9 баллами занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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