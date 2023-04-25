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Чемпионат Европы

Сегодня, 15:12

Березовский считает, что сборная Армении может претендовать на второе место в группе отбора на Евро-2024

Алина Савинова
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Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о матче национальной команды с Турцией (1:2).

«Результат неудовлетворительный. Поражение есть поражение. Но в плане самоотдачи к ребятам особых претензий нет. Все показали свой максимум. Хотя результат отрицательный. Турки оказались чуть более мастеровитыми. Это сыграло свою роль. Но по ходу игры мы ни в чем особо не уступали», — приводит «РБ Спорт» слова Березовского.

Также он оценил шансы сборной Армении на выход в финальную часть Евро-2024.

«Все происходит очень быстро. Сборная Армении обновляется. У тех же хорватов смена поколений. Неизвестно, будет ли играть Модрич, другие возрастные лидеры. Поэтому если учесть все эти нюансы, то возможно претендовать на второе место. Многое будет зависеть от июньских матчей», — добавил тренер.

На данный момент сборная Армении занимает 4-е место в турнирной таблице группы D в рамках отбора Евро-2024.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-berezovskij-armeniya-mozhet-pretendovat-na-vtoroe-mesto-v-gruppe-otbora-na-evro-2024/
Роман Березовский
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