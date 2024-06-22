Силва — о выходе в плей-офф Евро-2024: «Португалия стала на один шаг ближе к главной цели — титулу»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал победу над Турцией на Евро-2024.

«Я очень рад, что мы набрали 3 очка и досрочно вышли в плей-офф. Мы стали на шаг ближе к цели — победе в турнире.

Не так важно, что я забил. Важно только то, что мы прошли в плей-офф и готовы к следующему этапу. Сегодня команда выглядела хорошо. Соперник хорошо прессинговал, но мы контролировали ситуацию», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Силва был признан лучшим игроком матча.

Португальцы набрали 6 очков и после ничьей Грузии и Чехии (1:1) обеспечили себе досрочный выход в плей-офф Евро-2024. Турция с 3 очками на второй строчке группы F.