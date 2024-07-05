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Сегодня, 02:11

Бернарду Силва: «Я очень мотивирован. Это потрясающий шанс стать ближе к нашей главной цели — вернуть трофей домой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Бернарду Силва.
Фото Reuters
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Франции отметил, что цель португальцев — победа в турнире.

«Это плей-офф чемпионата Европы, и команды здесь очень хорошо организованы. Они защищаются низким блоком с пятью или шестью игроками и хотят, чтобы каждый был за линией мяча. Иногда сложно создать столько моментов, сколько мы хотим или сколько должны.

Я не знаю, как будет играть Франция. Смотря на их состав, не кажется, что они будут всей командой защищаться за линией мяча в течение 90 минут, так что у наших игроков может быть больше свободных зон. Я очень мотивирован. Это потрясающий шанс стать ближе к нашей главной цели — вернуть трофей домой», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. Начало — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036206--portugal-vs-france/
Бернарду Силва
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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