Бернарду Силва: «Сборной Португалии есть куда расти, но мы рады выходу в финальную стадию Евро-2024»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал победу над Словакией (3:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Это были два разных тайма. Мы доминировали в первом, контролировали ход встречи, владели мячом, забили два гола и ничего не дали создать сопернику. После перерыва словаки начали применять высокий прессинг, применяли персональную опеку. Переходы между линиями стали быстрее, что мы не очень любим. Мы хотели контролировать ситуацию и избежать случайностей. Нам есть куда расти, но мы рады выходу в финальную стадию», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Португалия занимает первое место в группе J, набрав 21 очко за 7 игр. Словакия расположилась на 2-й позиции (13 очков в 7 матчах).