Билеты на открытую тренировку сборной Португалии с Роналду стоят около 80 тысяч рублей

В Германии продают билеты на открытую тренировку сборной Португалии перед Евро-2024, сообщает Reuters.

Стоимость билетов на данный момент составляет около 80 тысяч рублей. Их количество было ограничено. В занятии примет участие нападающий национальной команды Криштиану Роналду.

Сборная Португалии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут Чехия (18 июня), Турция (22 июня) и Грузия (26 июня).

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.