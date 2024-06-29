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Сегодня, 11:32

Билялетдинов — о фаворите Евро-2024: «Испания — самая цельная и сбалансированная команда»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов ответил «СЭ» на вопрос о том, кого считает фаворитом Евро-2024.

«Мне показалось, что сборная Испании является самой цельной и сбалансированной командой на всем групповом этапе Евро. То есть, ни Германия, ни Франция, ни Англия. Для меня именно Испания в какой-то степени фаворит этого чемпионата Европы, если говорить про качество игры», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. Финал чемпионата Европы состоится на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля.

Испания в 1/8 финала турнира сыграет с Грузией. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня и начнется в 22.00 (мск).

Динияр Билялетдинов
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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