Богосавац: «Сборная России на Евро-2024 могла бы попасть в четвертьфинал»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением об отсутствии сборной России на Евро-2024.

«Конечно, чемпионат Европы потерял хорошего участника в лице сборной России. Мы увидели уровень сборной России в товарищеском матче с Сербией в марте. Я думаю, что российская сборная могла бы себя проявить на чемпионате Европы. Точно попали бы в четвертьфинал, а дальше уже как повезет», — приводит слова Богосаваца Metaratings.ru.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года.