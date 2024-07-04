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4 июля, 23:55

Богосавац заявил, что Франция выиграет чемпионат Европы

Виктория Кравченко
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Защитник «Ахмата» Мирослав Богосава назвал фаворита чемпионата Европы в Германии. Он уверен, что победителем станет Франция.

«Есть несколько фаворитов, но чемпионом станет Франция. У них индивидуально игроки очень сильные, и я считаю, что Мбаппе станет лучшим игроком турнира. Португалия тоже имеет хороший состав, но меня своей игрой также удивила сборная Германии. Эти сборные могут навязать борьбу, но я думаю, что выиграет Франция», — цитирует Богосаваца Metaratings.ru.

В четвертьфинале Евро-2024 Португалия сыграет с Францией в пятницу, 5 июля, в Гамбурге. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/bogosavac-franciya-vyigraet-chempionat-evropy-a-mbappe-stanet-igrokom-turnira-379671/
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Мирослав Богосавац
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