Боков назвал фаворитов Евро-2024

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков рассказал, кого считает фаворитами Евро-2024.

«Я вижу несколько фаворитов. Прежде всего это Италия, Англия и Франция. За счет чего французы являются фаворитами последних лет? Результаты сами о себе говорят. Но Италия и Англия очень хорошо выглядит и не нужно забывать, что именно итальянцы победили на последнем Евро. Думаю, эти три сборные поборются за титул», — цитирует Бокова Vprognoze.ru.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.