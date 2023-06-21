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Чемпионат Европы

Сегодня, 17:56

Боков заявил, что не радовался успехам сборных Казахстана и Армении в отборочных матчах на Евро-2024

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Максим Боков высказался о победах сборных Казахстана и Армении в июньских матчах отборочного турнира Евро-2024.

«Я за этими матчами не следил, потому что своих дел полно. Поэтому скажу, что ребята — молодцы, выиграли свои матчи, но особых эмоций на этот счет я не испытываю. Какой-то радости у меня нет, потому это же не сборная России выиграла», — цитирует Бокова «Газета.Ru».

Национальная команда Казахстана обыграла Данию (3:2), Сан-Марино (3:0), Северную Ирландии (1:0) и расположилась на 2-й позиции в турнирной таблице отборочной группы Н. Сборная Армении оказалась сильнее команд Уэльса (4:2) и Латвии (2:1) и после четырех матчей идет на 2-м месте в группе D.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/21/20715566.shtml
Максим Боков
Сборная Казахстана по футболу
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