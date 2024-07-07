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Сегодня, 13:12

Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия

Сергей Разин
корреспондент
Мяч попал в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы в матче Испания — Германия.
Фото Reuters
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Болельщики сборной Германии подали онлайн-петицию за переигровку матча 1/4 финала Евро-2024 против Испании (1:2 д.в.), сообщает Sky Sport Germany.

Инициатор петиции считает, что главный арбитр Антони Тейлор допустил многочисленные ошибочные решения, в том числе не поставил пенальти после того, как мяч попал в руку защитнику испанцев Марку Кукурелье в штрафной. На данный момент петицию о переигровке подписали более 300 тысяч.

Энтони Тейлор и&nbsp;Сандро Вагнер. Ассистент Нагельсманна ворвался в судейскую после игры с Испанией. Год назад этого арбитра преследовал Моуринью

В полуфинале сборная Испании встретится с встретится с Францией. Матч пройдет 9 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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