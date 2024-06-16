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Сегодня, 20:45

Болельщик из Белгорода идет на матч Евро с Англией: «Флаги России и Сербии обычному европейцу трудно различить»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Болельщики сборной Сербии с национальными флагами
Фото Reuters
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Болельщик «Спартака» Василий, который пронес российский флаг на матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия (5:1), в интервью «СЭ» рассказал, что в воскресенье собирается посетить матч Сербия — Англия.

— Ожидаете ли сегодня каких-то приключений перед матчем Сербия — Англия?

— Мы тут общаемся и не можем вообще понять, где все. И в Дюссельдорфе, и в Гельзенкирхене никто пока не видел сербов. Да и англичан мало. Пока не можем понять, как все будет происходить. Надеюсь, все пройдет мирно. Снова взяли с собой флаги, места у нас на сербской трибуне — там, думаю, все будет нормально, флаги России и Сербии похожи, среднестатистическому европейцу трудно их различить.

— За кого болеете на Евро?

— Сербов поддерживаем. Хочется, чтобы произошло что-то сверхъестественное и они выиграли турнир. А так, наверное, за Германию. Пусть страна-хозяйка получит хорошие эмоции.

Болельщик пронес флаг России на&nbsp;матч Евро-2024 Германия&nbsp;&mdash; Шотландия. «Снять флаг никто не пытался». Интервью болельщика «Спартака», который вывесил на матче открытия Евро российский триколор

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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