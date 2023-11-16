Сборная Венгрии сыграла вничью с Болгарией и вышла на Евро-2024

Сборная Венгрии на выезде сыграла вничью с Болгарией в 9-м туре отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:2.

Счет в игре на 10-й минуте открыл нападающий венгерской команды Мартин Адам. Через 14 минут счет сравнял болгарский полузащитник Спас Делев.

Затем у обеих команд были удалены с поля игроки. На 37-й минуте защитник Болгарии Валентин Антов получил вторую желтую карточку, а на 57-й — защитник Венгрии Милош Керкез.

На 79-й минуте форвард болгарской сборной Кирил Десподов реализовал пенальти и вывел команду вперед. Полузащитник венгров Алекс Петков на 90+7-й минуте сравнял счет, благодаря чему Венгрия из группы G (15 очков) вышла на Евро-2024.

На втором месте находится Сербия с 13 очками. Команде достаточно набрать одно очко, чтобы забрать вторую путевку на чемпионат Европы. 19 ноября команда сыграет с Болгарией.

Черногория в группе G занимает третье место с 8 баллами. Команде предстоит сыграть 2 матча: с Литвой (16 ноября) и Венгрией (19 ноября).