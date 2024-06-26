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Сегодня, 06:51

Игнатьев: «Зависимость от Мбаппе и его отсутствие психологически влияют на сборную Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что зависимость сборной Франции от нападающего Килиана Мбаппе создала для команды проблемы на Евро-2024.

«Изначально думал, что французы — одни из лидеров на этом турнире, но оказалось, что зависимость от Мбаппе и его отсутствие психологически влияют на команду. Так бывает, когда вокруг таких лидеров, как Месси, Роналду, Мбаппе, выстраиваются игровые действия. Есть мастера, которые тащат команду вперед, но отсутствие Мбаппе подрубило командные действия французов. Видно, что сборная Франции насыщена игроками хорошего уровня, но они не объединены общими целями и идеями, им не хватило времени, чтобы скомпоноваться без лидера, к которому они привыкли», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

Сборная Франции заняла 2-е место в группе и вышла в плей-офф турнира, где в 1/8 финала сыграет со вторым местом группы Е.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/06/25/23322397.shtml?updated
Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Борис Игнатьев
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