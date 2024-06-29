Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:33

Борис Игнатьев: «На Евро видны примеры ужасной игры в обороне»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев критически высказался об игре некоторых сборных в обороне на Евро-2024.

«Есть примеры просто ужасающей, безалаберной игры в обороне на этом Евро. Причем это идет из клубов — там такая же картина, — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева. — Глядя на эти ошибки, хочется порой себя ущипнуть и задать вопрос: а чемпионат Европы ли мы смотрим?»

Он отметил, что у защитников нет внимательности и ответственности.

«Особенно, когда речь идет об опеке своего оппонента. Играют порой по принципу «получится — не получится». Раньше защитники играли более собранно и дисциплинированно. Их функции были понятны: не дать сыграть сопернику. Сейчас вроде голов команды пропускают не так много. Но это все за счет кучи игроков, количества. Как только дело доходит до разряженных зон, умения играть один в один, грамотного расположения, мы видим просто детские ляпы», — подчеркнул Игнатьев.

В субботу, 29 июня, пройдут два первых матча 1/8 финала чемпионата Европы: Швейцария — Италия и Германия — Дания.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Евро-2024
Борис Игнатьев
Чемпионат Европы по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли
Саутгейт возглавил рейтинг самых богатых тренеров Евро-2024
Два ребенка и трое взрослых погибли в Курской области в результате атаки БПЛА
Дубль и нытье Винисиуса, первый гол от игрока РПЛ и отдых для Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 29 июня
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Мейра: «Сборной Португалии нужно быть агрессивной в матче со Словенией»
Определены самые мощные и самые дальние голевые удары на Евро-2024
Евро-2024: испанские судьи Хиль Мансано и Эрнандес-Эрнандес отправлены домой
Евро в Германии все больше критикуют за подготовку. Поле во Франкфурте — жуть, а одну из арен затопило
Якубко назвал Словакию и Грузию главными открытиями Евро-2024
Кураньи назвал самый грустный момент Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Ребко уверен, что сборная Испании обыграет Грузию на Евро-2024

Определены самые мощные и самые дальние голевые удары на Евро-2024