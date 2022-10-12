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Чемпионат Европы

Сегодня, 16:51

Борис Игнатьев: «В Европе все делают, чтобы доказать, что спорт и политика неразлучны»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном отстранении сборной Белоруссии от участия в международных турнирах.

«Это плохо. В Европе видят, что мы дружим с Белоруссией, поэтому хотят и их отстранить. Они все делают, чтобы доказать, что спорт и политика неразлучны. Хотя сами проповедуют идеологию, что спорт вне политики. А если у России близким союзником станет Бразилия, то их сборную тоже придется отстранять от международных соревнований? Не удивлюсь и такому раскладу», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал популистскими призывы отстранить белорусскую команду.

Сборной Белоруссии разрешено принимать участие в турнирах УЕФА, однако команда обязана проводить домашние игры за пределами страны и без зрителей.

В отборочном турнире Евро-2024 белорусы сыграют в группе I с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косово и Андорры.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Борис Игнатьев
3
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Глава УЕФА Чеферин назвал популистскими призывы к отстранению сборной Белоруссии