Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:11

Бородюк: «Только немцы оказали достойное сопротивление испанцам на Евро»

Telegram Дзен

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что сборная Испании заслужила победу на чемпионате Европы-2024.

— Испанцы показали хороший футбол, у них изменилась модель игры. Раньше они в основном держали мяч, а сейчас у них очень здорово работают фланги, скоростные ребята обыгрывают один в один. В игре испанцев понравилось то, что они могут создать аритмию во время матча. Они по праву стали чемпионами Европы. Единственная команда, которая оказала достойное сопротивление — это Германия. Во втором тайме немцы полностью переигрывали испанцев, неизвестно, как бы все сложилось, поставь судья пенальти.

То, что англичане добрались так далеко, — профессионализм или везение? У них прагматичный футбол. Наверное, это тактика тренера. Видимо, она приносила им результат. Конечно, они теряют в зрелищности, но у них есть тактика, дисциплина, прагматизм. По сетке им в какой-то степени повезло. Испания играла со всеми топ-сборными, а у англичан сетка была чуть проще. С голландцами был хороший матч. Для того, чтобы Евро был более зрелищным, 16 команд было бы оптимально. 24 — это уже много. Мне понравились Уильямс, не по годам талантливый Ямаль, и два центральных полузащитника, которые вели игру — Родри и Руис, — цитирует Бородюка Metaratings.ru.

Сборная Испании в финале обыграла англичан со счетом 2:1, став чемпионом Европы в 4-й раз в истории. 17-летний испанец Ламин Ямаль был признан лучшим игроком турнира, а также стал лучшим ассистентом Евро (4 голевые передачи).

Источник: Metaratings
Александр Бородюк
Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
1
0
Читайте также
Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности
Ямаль стал рекордсменом Евро-2024 и получил сравнение с Месси
Долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мостовой — об уходе Саутгейта: «Он все правильно сделал»