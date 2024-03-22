Украина победила Боснию и вышла в финал стыков Евро-2024

Сборная Украины переиграла команду Боснии и Герцеговины в полуфинальном матче стыковых матчей Евро-2024 — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Билино Поле» в Зенице.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины боснийцы вышли вперед благодаря автоголу Николая Матвиенко. Украинцы отыгрались и вышли вперед за 3 минуты: на 85-й минуте забил Роман Яремчук, а затем ассистировал Артему Довбику.

За путевку на Евро-2024 украинская команда поборется с Исландией. Матч состоится 26 марта.