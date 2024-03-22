Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Стыковые матчи
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

22 марта, 00:45

Украина победила Боснию и вышла в финал стыков Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
21 марта. Босния и Герцеговина — Украина — 1:2.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Украины переиграла команду Боснии и Герцеговины в полуфинальном матче стыковых матчей Евро-2024 — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Билино Поле» в Зенице.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины боснийцы вышли вперед благодаря автоголу Николая Матвиенко. Украинцы отыгрались и вышли вперед за 3 минуты: на 85-й минуте забил Роман Яремчук, а затем ассистировал Артему Довбику.

За путевку на Евро-2024 украинская команда поборется с Исландией. Матч состоится 26 марта.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь B. 1/2 финала
21 мар, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
1:2
Украина
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Украины по футболу
50
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исландия, Польша и Уэльс вышли в финал стыков Евро-2024

Определились финалисты стыковых матчей Евро-2024