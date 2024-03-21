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21 марта, 20:45

Босния — Украина: трансляция стыкового матча Евро-2024

Босния и Украина сыграют стыковой матч Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Боснии Миралем Пьянич.
Миралем Пьянич.
Фото Global Look Press
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В 22.45 по московскому времени начнется матч между сборными Боснией и Украиной в рамках полуфинала Пути B стыкового турнира и плей-офф Лиги наций для попадания на чемпионат Европы-2024.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция матча Босния — Украина и других поединков Евро-2024 Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан. Формальные моменты встречи между Боснией и Украиной доступны в матч-центре «СЭ».

Победитель 1/2 финала стыков Евро-2024 Босния — Украина сыграет с лучшим из пары Израиль — Исландия (21 марта, 22.45 мск). Итоговый победитель финала пути B выйдет в финальную часть Евро-2024 и сыграет в одной группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

В России не покажут трансляцию матча Босния — Украина. При этом ранее с сентября 2023 года игры квалификации Евро-2024 показывались на каналах холдинга «Матч». О ситуации с правами на показ поединков отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Саво Милошевич, Магомед Адиев, Вилли Саньоль. Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан. Онлайн-трансляция стыковых матчей Евро-2024
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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